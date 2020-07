Kouamé: “Non pensavo di esordire oggi. Gol? Appuntamento rimandato alla prossima partita”

Intervistato da SKY Sport, Christian Kouamé, attaccante della Fiorentina, ha così commentato il suo rientro in campo: “Non è mai stato un incubo per me l’infortunio. Mai. Se fossi riuscito a segnare sarebbe stato il top: avevo sognato di farlo, ma l’appuntamento è solo rimandato alla prossima. Le scelte poi le farà il mister, io mi limito a dare il 100% in allenamento. Non pensavo neanche di esordire oggi, credevo più col Parma. Concorrenza? Giocherà chi merita, io sono contento lo stesso. Ma quando scendo in campo devo dare il massimo.”

Foto: sito ufficiale ACF Fiorentina