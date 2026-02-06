﻿Kouame lascia la Fiorentina, in arrivo la svolta Aris Salonicco

06/02/2026 | 10:20:44

Christian Kouame è stato protagonista delle ultimissime ore di mercato chiusosi lunedì scorso. Depositati i documenti per il suo trasferimento in prestito dalla Fiorentina al Verona, si è scoperto poi che la documentazione non era completa per l’assenza di tutte le firme. Così l’operazione è saltata, annesse polemiche e interpretazioni varie. Il futuro di Kouame sarà comunque lontano dall’Italia, visto che c’è una trattativa con l’Aris Salonicco destinata ad andare in porto, operazione in prestito fino alla conclusione del contratto. Ricordiamo che il mercato greco chiude in giornata e che Kouame ha aveva un impegno con la Fiorentina in scadenza il 30 giugno 2027 da circa 1,7 milioni a stagione.

Foto: Instagram Fiorentina