Kouamé: “Entusiasta di giocare per l’Anderlecht. Sono adatto per lo stile di gioco del mister”

Christian Kouamé è passato ufficialmente all’Anderlecht. L’attaccante ex Fiorentina, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni al sito ufficiale del club belga. “Sono davvero entusiasta di giocare per l’RSC Anderlecht in questa stagione. Lo stile di gioco usato dall’allenatore dovrebbe adattarsi a me e alle mie caratteristiche. Ovviamente mi unisco a una squadra forte e spero di poter salutare al più presto i tifosi allo stadio”.

All smiles. Christian Kouamé rejoint le Sporting en prêt. 🟣⚪ Meer info op https://t.co/3ZdKEBXrCM pic.twitter.com/fKvmhpihYN — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) August 21, 2021

Foto: Twitter Anderlecht