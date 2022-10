Kouamé: “Col Lecce una battaglia, ma non è stato abbastanza per vincere. Ora pensiamo all’Inter”

Christian Kouamé, autore del gol del pareggio della Fiorentina contro il Lecce, è tornato a parlare della partita del Via del Mare direttamente dal suo profilo Instagram: “Ieri grande battaglia all’interno di un match intenso, ma non è stato abbastanza per portare a casa la vittoria. Anche se sono felice di aver segnato”. Infine, l’attaccante ivoriano ha mandato un messaggio rivolto alla prossima sfida contro l’Inter: “Adesso concentriamoci sul grande incontro che ci aspetta sabato sera”.

foto: Fiorentina Instagram