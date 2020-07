Kouamé: “Che enorme gioia leggere il mio nome fra i convocati dopo 8 mesi”

Christian Kouamé, attaccante della Fiorentina, ha così commentato la sua prima convocazione dopo il brutto infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per diversi mesi: “Sono passati 235 giorni, quasi 8 mesi, da quel 12 novembre. – ha scritto su Instagram – L’infortunio, il dolore, l’operazione e la lunga riabilitazione. A gennaio il trasferimento alla Fiorentina. Poi finalmente di nuovo il campo, il pallone. E oggi l’enorme gioia di leggere il mio nome nella lista dei convocati. 235 giorni, quasi 8 mesi, in cui sono cresciuto come uomo. Adesso però posso pensare solo a rimettere le mie scarpe da calcio e tornare a giocare”.

