Kouame all’Aris Salonicco. Il saluto alla Fiorentina: “Si chiude un capitolo, con rispetto e gratitudine”

06/02/2026 | 22:56:45

Christian Kouame saluta la Fiorentina dopo ben sei anni. L’attaccante ivoriano è stato ufficializzato dall’Aris Salonicco. Il giocatore ha pubblicato un post su Instagram per dire addio ai viola.

Queste le sue parole: “Dopo tutti questi anni, è arrivato il momento di dire addio. Indossare questa maglia mi ha aiutato a crescere, dentro e fuori dal campo. Ho vissuto momenti intensi e ho imparato tanto, sia attraverso le vittorie sia nei periodi più difficili. Grazie ai tifosi per l’amore, la passione e il sostegno costante. Grazie a tutti gli allenatori che mi hanno supportato nelle diverse fasi del mio percorso. Grazie ai miei compagni di squadra, passati e presenti, per le battaglie condivise e i ricordi indimenticabili. Grazie al club Fiorentina, al suo Presidente e alla sua famiglia. Grazie anche a tutte le persone che lavorano dietro le quinte, a tutto lo staff la cui dedizione spesso non si vede, ma è fondamentale ogni giorno. Si chiude un capitolo, con rispetto e gratitudine”.

Foto: sito Fiorentina