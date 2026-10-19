Kouadio, Robinson e doppio Varela: il Monza cala il poker contro il Cagliari
19/10/2026 | 20:24:25
Un super Monza ferma la corsa del Cagliari, finisce 4-0. Monza in vantaggio al 39′ con Kouadio che conclude una grande azione di ripartenza dei brianzoli. Raddoppio del Monza al 47′. Passaggio perfetto di Ondoa per Varela, che non sbaglia da pochi passi. Varela regala un assist perfetto a Robinson che batte Caprile e porta il Monza sul 3-0. Al 79′ arriva la quarta rete dei brianzoli. Varela fa doppietta con un tap-in facile dopo il palo di Robinson su un tiro dal limite dell’area.
foto x lega