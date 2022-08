Kostic, un sogno coronato (la Serie A) dopo tanti incubi

Finalmente la Serie A. Filip Kostic corona un sogno dopo un lungo inseguimento. Non è un caso che la svolta sia arrivata dopo la decisione di lasciare Fali Ramadani. Troppe promesse non mantenuta, troppi inseguimenti finiti fuori strada. Kostic doveva andare alla Lazio, storia della scorsa estate, eppure poi l’operazione saltò perché l’Eintracht decise di toglierlo dal mercato. La motivazione? L’ammutinamento dell’esterno serbo che non si presentò a un allenamento, pensando che sarebbe stata la strada migliore per convincere il suo club a lasciarlo andare. Invece, l’esatto contrario. Da lì la decisione di cambiare vita professionale, di lasciare Ramadani e di affidarsi ad Alessandro Lucci. La Juve, circa un anno dopo, sembra quasi un risarcimento del destino. Nelle prossime ore Kostic sarà a Torino.

Foto: Twitter Uefa