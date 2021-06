Kostic offerto alla Roma: una notizia vecchia di tre giorni

Il nostro amico stavolta (anzi: ancora una volta) si è superato. Parlando di Filip Kostic alla Roma ha venduto come notizia nuova una nostra esclusiva di tre giorni fa, complimenti. Riepilogando: vi abbiamo raccontato come l’esterno in uscita dall’Eintracht sia la prima scelta di Sarri per la Lazio. C’è stata anche una missione dei dirigenti tedeschi a Roma, abbiamo aggiunto che nell’occasione Kostic è stato proposto anche ai giallorossi con l’avallo di Mourinho e che se ne riparlerà dopo qualche cessione. La Lazio per il momento è ferma, Lotito deve risolvere il problema Salernitana, chiuderà Hysaj prevedibilmente la prossima settimana, malgrado siano stati attribuiti 12 nomi dalla stessa fonte al club biancoceleste. Alcuni improponibili, poi dici che uno lo prendi… Ma spacciare Kostic proposto alla Roma tre giorni dopo come una notizia nuova non si può: sarebbe come dire che Donnarumma resterà al Milan, che Giampaolo è in pole per la Lazio, che Allegri andrà al Real e non alla Juve, che Calhanoglu sarà dell’Atletico Madrid in un incastro (citazione) che magari porterebbe De Paul in rossonero. Invece, come sappiamo, De Paul è andato all’Atletico… Potremmo continuare all’infinito, ci spiace sempre perché noi le fonti le citiamo. Purtroppo sappiamo che questo giochino non proprio simpatico rischia di durare chissà fino a quando, se non fosse che tra un paio di settimane – venti giorni al massimo – il mondo cambierà.

FOTO: Twitter Uefa Europa League