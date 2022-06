Kostic-Juve, le ulteriori conferme tedesche. E le prospettive

Filip Kostic è un nome che abbiamo accostato alla Juve lo scorso 21 maggio, assolutamente a sorpresa. Cos’è cambiato da allora? Nulla. Il gradimento è totale, sia dei bianconeri che dello stesso esterno serbo in scadenza di contratto con l’Eintracht tra un anno.

Kostic era stato sondato anche dal Tottenham prima che Paratici virasse su Perisic, c’è un altro club inglese, ma lui vuole l’Italia. La scorsa estate aveva sfiorato la Lazio, non è mai stato un obiettivo concreto dell’Inter e andrebbe di corsa alla Juve dove troverebbe un connazionale di talento come Vlahovic. Meglio ancora: sarebbe una macchina da assist perfetta per Dusan.

Cosa manca? La Bild nei giorni scorsi ha dato l’operazione in dirittura per 15 milioni: sulla cifra ci siamo, sul resto bisogna aspettare perché l’Eintracht chiede qualcosa in più. E poi siamo appena a giugno, serve pazienza. La Juve ha un discorso ancora aperto con Di Maria, accoglierà Pogba e vuole decidere con calma. Kostic resta un nome caldo.

Foto: Twitter Eintracht