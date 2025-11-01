Kostic: “E’ il mio compleanno e quello della Juventus. Festeggiarli con un gol è stupendo”

01/11/2025 | 23:10:17

Filip Kostic esterno della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara contro la Cremonese: “Sono molto contento, ma l’importante era la vittoria di squadra, sono soddisfatto per il gol”.

Che sensazioni hai avuto in queste due partite, visto che prima non eri stato molto utilizzato? ​​​​​​​”Per me è stato un periodo molto difficile. Ho sempre lavorato duramente ci ho creduto sempre, i compagni mi hanno sempre aiutato. Oggi è il mio compleanno e del compleanno anche della Juventus ed è un bel momento”.

Foto: Instagram Kostic