Kostic decisivo in casa del Bayern: è lui il vero rimpianto in casa Lazio

Filip Kostic è reduce da una grande domenica. Assoluto protagonista del blitz che ha permesso all’Eintracht Francoforte di vincere in casa del Bayern. Un blitz in rimonta con l’esterno offensivo sugli scudi: prima un assist pennellato per la testa di Hinteregger che è servito a cancellare lo svantaggio siglato da Goretzka; poi il raddoppio con un diagonale bellissimo a sette minuti dalla fine. Le qualità di Kostic non possono essere messe in discussione, non a caso era in cima alla lista di Sarri per la sessione di mercato estivo. Poi il naufragio della trattativa, naufragio arrivato quando qualcuno ha consigliato a Kostic di non presentarsi per una trasferta dell’Eintracht, immaginando che sarebbe stato il passaggio decisivo per sbloccare la trattativa. Invece, è accaduto l’esatto contrario, l’Eintracht si è giustamente irrigidito, lo ha tolto dal mercato. Quel consiglio si è rivelato un autentico disastro. Il rimpianto alla Lazio resta, intanto Kostic è tornato a fare la differenza con il suo attuale club, confermando qualità assolute.

FOTO: Twitter Eintracht