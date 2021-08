Kostic-Brandt-Zaccagni: ecco qual è la differenza per la Lazio

La Lazio adesso deve annunciare il sostituto di Correa. La situazione possiamo sintetizzarla così: Kostic ha un impegno da almeno un mese, c’è il via libera dell’Eintracht Francoforte, il nodo extracomunitario (liberare un posto) vede la Lazio assolutamente impegnata a risolvere. Per Sarri l’arrivo di Kostic sarebbe l’ideale per il 4-3-3. Si fanno tanti altri nomi, da Brandt (retrodatato) a Zaccagni (effettivamente proposto ieri) ma per la Lazio proprio Kostic sarebbe il massimo. E si sta lavorando in questo senso.

Foto: Twitter Europa League