Kostic: “Amo l’Eintracht, mi scuso con i tifosi”

Filip Kostic, giocatore dell’Eintracht vicinissimo alla Lazio durante tutto il periodo del mercato estivo, ha scritto una lettera su Instagram per spiegare la sua situazione nel club tedesco. Il centrocampista ha dichiarato di voler dare ancora tanto alla causa della squadra di Francoforte. Ecco le sue parole:

“Amo l’Eintracht Francoforte e sono grato per tutto quello che ho qui. Non ero mentalmente pronto per esibirmi contro Bielefeld. Non era una protesta! Vorrei scusarmi sinceramente con i tifosi che sono stati male informati e anche ringraziare i membri della mia squadra per il loro supporto. Alcune persone mi devono delle scuse, ma non abbiamo tempo per questo perché abbiamo una stagione difficile davanti a noi. Rimango forte mentalmente e continuerò a lottare per il club perché la squadra ha bisogno di me. Eintracht Francoforte prima di tutto!”.

Foto: Instagram Kostic