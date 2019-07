Kostas Manolas a Villa Stuart per le visite mediche

Sta per iniziare ufficialmente l’avventura di Kostas Manolas con la maglia del Napoli. Il difensore greco è arrivato questa mattina nella clinica romana di Villa Stuart per sostenere le visite mediche prima della partenza per il ritiro di Dimaro in Trentino. Il difensore centrale si è sottoposto alle risonanze magnetiche e ai test d’idoneità seguito dal professor Mariani e dal nuovo medico del Napoli, il dott. Raffaele Canonico.