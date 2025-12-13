Kossounou: “Felici per la vittoria. E’ stata una gara tosta”

14/12/2025 | 00:13:50

Il difensore dell’Atalanta, Kossounou, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul Cagliari.

Queste le sue parole: “Per noi era fondamentale stasera vincere, l’Atalanta deve sempre mantenere il ritmo alto. Vincere stasera è stato importante anche per la classifica”.

Cosa ne pensa dei goal di Scamacca? “Un grande giocatore. Ha avuto qualche problema dopo l’infortunio, ma sappiamo che una punta come lui è fondamentale per l’Atalanta”.

Quanto è fondamentale Kolasinac sotto il profilo dell’intesa? “Kolasinac è un giocatore molto importante per noi. Mette in campo una grande grinta e qualità. Dobbiamo continuare così”. Cosa ne pensa della prestazione difensiva? “Oggi affrontavamo una squadra tosta visti gli attaccanti del Cagliari. Abbiamo fatto il nostro, nonostante le difficoltà dopo l’infortunio di Djimsiti”.

Che obiettivi ha per la Coppa d’Africa? “Sarà difficile perché due anni fa abbiamo vinto e oggi ci sono molte squadre. Per noi sarà una grande prova. Puntiamo a vincere il trofeo, poi quello che sarà, sarà”.

Foto: sito Atalanta