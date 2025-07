Kospo: “Sono felice di questa nuova avventura. Voglio entrare stabilmente in prima squadra”

30/07/2025 | 13:53:39

Dal ritiro inglese della Fiorentina, il difensore Eman Kospo, fresco di trasferimento dal Barcellona, ha parlato ai giornalisti raccontando le sue prime impressioni e le motivazioni che lo hanno portato in Italia. Kospo ha espresso grande entusiasmo per l’ambiente trovato a Firenze: “Mi sono sentito subito a casa fin dal primo giorno. Ogni giorno do il massimo per migliorare e sto ricevendo molto supporto in queste prime settimane.” Riguardo alla scelta di lasciare il Barcellona, Kospo ha spiegato: “Non è stata una decisione facile, considerando il legame con il club catalano, ma il progetto della Fiorentina mi ha convinto perché mi offre la possibilità di giocare a un livello alto. Ho seguito il mio cuore e sono davvero felice di questa nuova sfida.” Sul rapporto con i compagni, ha raccontato di aver stretto subito un buon legame con Dzeko e Pongracic, fondamentali per il suo inserimento, e di aver ricevuto preziosi consigli da Gosens, con cui comunica anche in tedesco. Il giovane difensore ha poi ricordato con orgoglio la vittoria nella Youth League con il Barcellona: “Quella competizione è stata fondamentale per me, vincerla in Svizzera è stato un momento indimenticabile, un traguardo che ho sognato a lungo.” Kospo ha chiarito le sue ambizioni per la prossima stagione: “Sono qui per entrare in pianta stabile nella prima squadra, ma se necessario sarò disponibile anche per la Primavera. Voglio superare i miei limiti e dare sempre il massimo.” Sull’aspetto tattico, ha sottolineato come il campionato italiano sia ideale per crescere come difensore: “Qui si presta molta attenzione alla tattica, cosa fondamentale per il mio ruolo. Sto imparando molto e continuerò a farlo ogni giorno. Spero anche di riuscire a segnare qualche gol.” Infine, il giovane Kospo ha espresso grande apprezzamento per il Viola Park: “Una struttura incredibile, mai vista nulla di simile. Allenarsi qui, con grandi giocatori e uno staff qualificato, è una grande opportunità per crescere.”

Foto: insta kospo