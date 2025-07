Kospo: “Ho scelto la Fiorentina per il mio ruolo, darò il meglio. Felice di giocare con Dzeko”

16/07/2025 | 11:42:57

Emil Kospo si è presentato ai canali ufficiali della Fiorentina: “Sono entusiasta, oggi mi sento il ragazzo più felice di sempre perché sono arrivato in un grande club. Non ho mai visto in vita mia un centro sportivo del genere e non vedo l’ora di giocare i primi minuti sul campo. Ho scelto la Fiorentina per il mio ruolo: l’Italia è un Paese speciale per i difensori. Posso imparare tanto. Ho incontrato tante belle persone, a partire dall’allenatore. Dzeko? È una leggenda, un mio idolo fin da piccolo. Sono felice di giocare con lui: questo è il giorno più bello della mia vita. Darò il meglio”.

FOTO: X Fiorentina