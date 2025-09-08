Kosovo-Svezia, le formazioni ufficiali
08/09/2025 | 20:00:56
In vista del match di questa sera tra Kosovo e Svezia, valido per il girone di Qualificazione ai Mondiali, i due commissari tecnici hanno reso note le loro scelte. Di seguito le formazioni: Kosovo (4-4-2): Muric; Vojvoda, Dellova, Aliti, Gallapeni; Zabargja, Avdullahu, Rexhbecaj, Muslija, Rrahmani; Muriqi. All.: Foda. Svezia (3-4-3): Olsen; Ekdal, Hien, Gudmundsson; Larsson, Ayari, Jonhsoon, Svensson,bernhardsson; Elanga, Gyokeres. All.: Tomasson.
Foto: Instagram Gyokeres