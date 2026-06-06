Kosicke, agente di Klopp: “Il capitolo Real è attualmente chiuso”

06/06/2026 | 10:45:59

Se ieri il candidato alla presidenza del Real Madrid, Enrique Riquelme, parlava della possibilità di vedere Klopp sulla panchina dei Blancos, oggi il suo agente, Marc Kosicke, ha smentito categoricamente. “Tutta questa situazione è fastidiosa. Il capitolo Real è attualmente chiuso per lui, specialmente nella situazione attuale”. Per ora l’unica possibilità di vedere di nuovo Klopp in azione passa dalla Nazionale tedesca: “L’unico lavoro che trova particolarmente attraente per lui in futuro è il ruolo di CT della Germania”.

Foto: X Liverpool