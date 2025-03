Koeman: “Huijsen? Ha un grande futuro. Gli auguro una grande carriera”

Ronald Koeman, commissario tecnico dell’Olanda, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della sfida contro la Spagna, valida per il ritorno dei quarti di finale di UEFA Nations League.

Koeman su Huijsen, che ha scelto la nazionale spagnola: “È un giocatore che ha esordito con la Spagna per un motivo, nonostante sia ancora giovane. Ha un ottimo curriculum in Inghilterra. Ha un grande futuro. Ha scelto la Spagna, è un suo diritto, ma anche noi abbiamo dei difensori centrali molto, molto bravi. Se mi somiglia? Per il colore dei capelli… è più magro di me. Spero che segni gli stessi gol che ho segnato io. Ma è molto bravo e alla sua età ha esordito con la Nazionale spagnola e lo ha fatto con personalità”.

Foto: sito Olanda