KOOPMEINERS, UN GIOIELLINO DELL’AZ PROIETTATO VERSO IL GRANDE CALCIO

Teun Koopmeiners nasce a Castricum, Olanda, il 28 febbraio 1998, è un centrocampista in forza all’AZ Alkmaar.

Fin dalle giovanili veste i colori biancorossi dell’AZ, dal 2016 entra a far parte della formazione B, denominata Jong AZ, che gioca in Eerste Divisie. Nella seconda serie olandese registra 25 presenze e 3 reti.

Il 1 ottobre 2017 arriva l’esordio in prima squadra, nella sconfitta per 4-0 contro il Feyenoord.

Presto riesce a conquistarsi un posto tra i “grandi” e nel 2019-20 arriva la sua consacrazione: 16 gol in 42 partite giocate.

Quest’anno è sempre più il trascinatore del club, mettendo paura al Napoli nel doppio confronto di Europa League, e regalando certezze ai compagni nonostante un momento difficile, quello dell’esonero di Arne Slot.

Il tecnico olandese stava ottenendo risultati insperati, era a un passo dalla qualificazione ai sedicesimi di Europa League in un girone complicatissimo, composto da Napoli, Rijeka e Real Sociedad.

Eppure alla dirigenza non sono piaciute affatto le trattative nascoste di Slot coi rivali del Feyenoord per la prossima stagione, il sollevamento dell’incarico è stato immediato in un momento delicatissimo per il club.

Koopmeiners è un mediano di piede mancino, bravo ad agire da play e ad impostare per i suoi compagni, negli ultimi tempi sempre più presente in zona gol, la grande duttilità è il suo punto forte.

Nelle ultime ore il suo agente ha parlato di tanti club importanti interessati a lui, la cosa non deve stupire più di tanto perché l’olandese è sempre più proiettato verso il calcio che conta, magari verso la Serie A…

