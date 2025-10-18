Koopmeiners, ultime chiamate ma il “bagno” è quasi totale

18/10/2025 | 16:02:35

Un anno fa di questi tempi si pensava a Teun Koopmeiners come al centrocampista che prima o poi avrebbe risolto tutti i problemi di ambientamento per essere grande protagonista con la maglia dalla Juventus. Da pochi mesi erano stati investiti circa 60 milioni (bonus compresi) e alla fine di una telenovela interminabile. Nessuno poteva immaginare che quell’investimento non avrebbe dato un minimo ritorno, considerate le indubbie qualità che il centrocampista olandese aveva evidenziato nella sua esperienza con l’Atalanta. Circa un anno dopo stiamo a ripetere le stesse cose, con l’aggravante che Koopmeiners ha avuto tante occasioni e le ha bruciate tutte. Ha giocato in più ruoli e forse questo gli ha nuociuto non poco, anche se la tendenza di pensiero è che ormai le pressioni – il fatto di dover dimostrare a ogni costo – gli abbiano creato un blocco psicologico quasi definitivo. Le prossime, se ci saranno, rappresenteranno le ultime chiamate. Certo, bisogna stare attenti a non fare minusvalenze dopo un investimento di quel tipo, ma è anche vero che la qualità delle prestazioni non inducono all’ottimismo. A meno che non arrivi una scossa tale da consentire a Koop di uscire da un tunnel infinito.

Foto: Instagram Koopmeiners.

