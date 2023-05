Koopmeiners: “Troppi infortuni? Il Mondiale ha inciso”

La stagione sta per volgere al termine, in Serie A la zona Europa è ancora calda e in attesa di confermare le squadre che rappresenteranno l’Italia a livello continentale nella prossima stagione. In corsa per la Champions League c’è anche l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che è riuscita a confermare l’ottimo rendimento delle scorse annate soltanto a sprazzi. Emblema di questo andamento è il centrocampista Teun Koopmeiners, per lui un campionato ricco di alti e bassi. I troppi infortuni hanno interrotto la striscia di buone prestazioni iniziali: “È difficile capire cosa non abbia funzionato, è una situazione strana. Probabilmente il Mondiale ha inciso: alcuni di noi sono stati via, altri sono stati fermi per due mesi. È stata una situazione nuova per tutti e anche tante altre squadre si sono trovate a dover fronteggiare un grande quantità di infortuni”. Rimane per la Dea l’obiettivo di una qualificazione in Champions League: “Ci servono sei punti, è l’unica possibilità che abbiamo per qualificarci”.

Foto: Twitter Atalanta