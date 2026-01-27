Koopmeiners: “Sono troppo felice alla Juve, non ho mai pensato di andare via”

27/01/2026 | 18:38:11

Koopmeiners ha parlato in conferenza stampa: “Devo dire che mi sento bene e sono tranquillo, con questo mister ho giocato tanto, forse un po’ meno nelle ultime gare. Sono contento del mio ruolo, ne ho parlato tanto con il mister. Ho giocato anche in Olanda come difensore centrale, è importante dare una mano domani alla squadra. Ogni allenamento e ogni partita sono per me un segnale che posso dare al mister che possa aiutare la squadra, questo vale per ogni giocatore. Sono molto contento alla Juventus, io non ho mai pensato di andare via e la Juve non mi ha mai detto nulla. Sono troppo felice di essere qui, è il sogno di ogni giocatore essere alla Juventus e io voglio fare ancora di più. Posso dire che do ogni giorno il 100% per aiutare la squadra, penso solo alla Juventus. Ti manca il goal? Arriverà, ma il primo obiettivo è che la Juve vinca”.

foto x juve