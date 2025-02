Koopmeiners: “Sono molto tranquillo. Gioco per la squadra e penso solo ad aiutarla a vincere”

Intervenuto in conferenza stampa, il centrocampista della Juventus, Teun Koopemeiners, ha così parlato in vista della sfida contro il PSV, soffermandosi anche sulla panchina dell’andata: “Se devo dirla tutta io sono molto tranquillo, anche a livello mentale. Sono un giocatore che gioca per la squadra, sono molto positivo per questa squadra, abbiamo tanti giocatori forti che possono giocare per questa squadra. Anche quando sto in panchina sono molto tranquillo, so cosa posso fare per aiutare a vincere la partita. Penso solo a questo e sono molto felice che abbiamo vinto e abbiamo fatto un buon risultato. Domani voglio fare lo stesso”.

Cosa vi siete detti nello spogliatoio?

“Dopo la partita abbiamo detto che questa vittoria è stata buona per il morale. Tra primo e secondo tempo cosa vi siete detti? Abbiamo detto che dobbiamo fare meglio nel possesso, abbiamo visto subito come nei primi 10 secondi abbiamo fatto bene e avuto un’occasione davanti. Si è visto che eravamo diversi tra primo e secondo tempo. Quando fai questo hai anche energia positiva per fare ancora meglio, anche in difesa ti senti più energico rispetto a quando non abbiamo la palla”.

Foto: Instagram Koopmeiners