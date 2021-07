Koopmeiners: “Sono in trattativa con diversi club. Ho avvertito l’AZ Alkmaar”

Il centrocampista dell’AZ Alkmaar Teun Koopmeiners, che come vi abbiamo raccontato piace molto all’Atalanta, ha parlato del suo futuro nel corso di un’intervista a Voetbalzone. Ecco le parole del giocatore: “Sono in trattativa con diversi club e finora le conversazioni stanno andando bene. Sono tutte opzioni gradite e l’ho fatto presente anche all’AZ. Loro sanno di quali club si trattano. Ho detto al club con chi sto parlando e come stanno andando le cose. Inizierò la nuova stagione con l’AZ? Non oso dirlo, sinceramente non lo so”.

FOTO: Twitter Koopmeiners