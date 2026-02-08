Koopmeiners: “Siamo arrabbiati, creiamo tanto ma finalizziamo poco. Gli avversari alle prime chance ci segnano”

Teun Koopmeoiners, centrocampista della Juventus, ha parlato a Dazn dopo il 2-2 contro la Lazio.

Queste le sue parole: “Siamo un po’ arrabbiati perchè abbiamo avuto tante occasioni per fare gol, ma sono mancati un po’ di passaggi finali, di precisione nel tiro, è questo”.

C’è la sensazione che da quando è arrivato Spalletti la squadra provi a dominare le partite. Non è che avendo questo atteggiamento possiate abbassare la concentrazione quando dovete difendere? “Sono d’accordo, con questo mister vogliamo attaccare troppo, a me piace così, anche alla squadra, è un modo di giocare bellissimo per la Juve, crare tante occasioni, trovare tanti gol, anche per i nostri tifosi è una mole di calcio bella, ma è importante che nelle preventive attacchiamo anche in difesa, perchè quando loro rubano la palla, devi spingere subito per non prendere un gol. Questo è molto importante, penso serva un po’ di concentrazione, di precisione, di comunicazione quando siamo in difesa, quando attacchiamo, questo è anche un modo di attaccare, è molto importante. Sicuramente in questa partita dovevamo fare meglio in questa situazione”.

Come ti sei trovato a giocare dietro? E cosa hai pensato quando hai visto la tua palla entrare e Thuram in fuorigioco?

“Mi dispiace perchè era un grande momento per la nostra squadra, 1-0, abbiamo avuto tante occasioni prima, loro non hanno attaccato troppo, ma io non ho visto Thuram, ho pensato solo alla palla tra le gambe dei difensori, non ho visto che era in fuorigioco, ho pensato solo al gol”.

