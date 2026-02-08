Koopmeiners: “Siamo arrabbiati, creiamo tanto ma finalizziamo poco. Gli avversari alle prime chance ci segnano”
08/02/2026 | 23:17:05
Teun Koopmeoiners, centrocampista della Juventus, ha parlato a Dazn dopo il 2-2 contro la Lazio.
Queste le sue parole: “Siamo un po’ arrabbiati perchè abbiamo avuto tante occasioni per fare gol, ma sono mancati un po’ di passaggi finali, di precisione nel tiro, è questo”.
Come ti sei trovato a giocare dietro? E cosa hai pensato quando hai visto la tua palla entrare e Thuram in fuorigioco?
“Mi dispiace perchè era un grande momento per la nostra squadra, 1-0, abbiamo avuto tante occasioni prima, loro non hanno attaccato troppo, ma io non ho visto Thuram, ho pensato solo alla palla tra le gambe dei difensori, non ho visto che era in fuorigioco, ho pensato solo al gol”.
Foto: sito Juventus