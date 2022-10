Koopmeiners: “Scudetto? Perché no, anche se siamo solo all’inizio. Ma è una stagione anomala e può accadere di tutto”

Teun Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato alla Gazzetta dello Sport.

Queste le sue parole: “Scudetto? Perché no… Mi spiego meglio. Siamo appena all’inizio, può ancora succedere di tutto, ma qualsiasi atleta se le cose girano ed è convinto che ci siano margini di miglioramento, tende a guardare in alto e non in basso. Ma è anche vero che ci sono squadre più attrezzate di noi per stare in alto. In estate abbiamo perso dei senatori e preso gente nuova, compresi dei giovani. Con grande saggezza, in attesa che assorbissero le sue idee, l’allenatore è ripartito dalle basi, cioè dalla solidità difensiva. Ma già nelle ultime uscite siamo stati più propositivi e da gennaio ci avvicineremo al passato. Senza dimenticare che torneranno Zapata e i difensori titolari. Anche se Scalvini e Okoli stanno andando alla grande. A 24 anni, mi fanno sentire vecchio!”.

