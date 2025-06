Koopmeiners risponde a Doku, poi l’autogol di Kalulu riporta avanti il City sulla Juve: 2-1 all’intervallo

26/06/2025 | 21:50:21

Si chiude con il Manchester City avanti per 2-1 sulla Juventus la prima frazione di gioco. Bastano nove minuti agli uomini di Guardiola per sbloccare la gara. Il gol nasce da una bella palla di Ait-Nouri, che pesca l’esterno offensivo belga alle spalle di Costa. Controllo, dribbling su Kalulu e tiro dove Di Gregorio non può arrivare. Il vantaggio Citizens, però, dura poco e la Juve trova la rete del pareggio con Koopmeiners. Ma tutto nasce, in realtà, da una frittata di Ederson, che sbaglia il passaggio all’indirizzo di Bernardo Silva: irrompe Koopmeiners, fotografia alle spalle dell’estremo difensore di Guardiola. Il City però torna in vantaggio grazie all’errore di Kalulu. L’autorete del difensore francese arriva in maniera abbastanza gratuita: cross dalla destra di Matheus Nunes, Kalulu è praticamente da solo, ma sbaglia il tentativo di rinvio, trasformandolo in un piattone alle spalle di Di Gregorio.