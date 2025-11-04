Koopmeiners: “Non posso giocare spalle alla porta, in questo ruolo mi trovo meglio”

04/11/2025 | 23:15:35

Koopmeiners ha parlato a Sky dopo Juventus-Sporting: “Nei primi 15 minuti non abbiamo trovato il modo perfetto in difesa per pressare. Dopo siamo stati aggressivi in difesa e abbiamo avuto occasioni per fare un goal. Nel secondo tempo abbiamo attaccato. Mi dispiace che non abbiamo trovato un altro goal perché questa partita dovevamo vincerla, anche per la classifica. Ci sono tante cose che possiamo prendere di buono per la prossima partita, però ci sono anche delle cose che dobbiamo fare in più. In questa posizione mi sento molto bene, perché non sono un attaccante che può giocare con le spalle alla porta ed è quello che ho fatto nelle altre partite. Ho detto questo anche la società e mister Spalletti mi conosce perché ho parlato con lui gli ho parlato di quando giocavo in Olanda e questo è un ruolo in cui mi sento molto meglio. Sono un giocatore che vuole la palla. Voglio passare la palla ai miei compagni, voglio spingere con la palla e questo posso farlo come centrocampista in mezzo, come mediano oppure come difensore a sinistra, mi sento molto meglio”.

foto insta juve