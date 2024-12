Koopmeiners, nessuna lesione: previsto un recupero rapido

Come anticipato stamattina, Teun Koopmeiners era al J Medical per effettuare degli esami più approfonditi per un problema all’adduttore accusato ieri nella partita contro il Monza infine vinta per 2-1 dai bianconeri. La visita non ha fatto riscontare nessuna lesione, il recupero procederà in tempi rapidi e si cercherà di metterlo a disposizione di mister Motta per la prossima partita dei bianconeri contro la Fiorentina di domenica alle 18.

Foto: Instagram Koopmeiners