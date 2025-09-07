Koopmeiners, l’ora del riscatto dopo una stagione di ombre

07/09/2025 | 15:45:09

Nonostante la prima stagione discutibile vissuta alla Juventus, Teun Koopmeiners è ancora nelle idee del commissario tecnico dell’Olanda, Ronald Koeman. Alle 18:00, il centrocampista bianconero potrà essere schierato in campo e prender parte al match valido per la qualificazione ai Mondiali contro la Lituania. Koopmeiners è chiamato a riscattare i numeri esigui della passata annata alla Vecchia Signora, “sposa” voluta così fortemente dal calciatore classe ’98 nella finestra di mercato estivo dello scorso anno. Sono 44 le presenze raccolte dall’ex Atalanta, condite da 5 gol e 4 assist. Poca qualità e scarsa continuità di rendimento hanno condizionato poi il suo andamento fino al termine della stagione. Visto come fulcro al suo arrivo in bianconero, per nativo di Castricum si prospetta un anno da rincalzo, al netto delle recenti parole di Igor Tudor. Il tecnico lo vede come “un titolare”, ma al momento il campo recita 61′ complessivi nelle prime due giornate di Serie A. Il tempo sistemerà le cose, in un modo o in un altro. Di certo Koopmeiners dovrà rimboccarsi le maniche e tornare a riaccendere il bagliore dei tempi migliori. Per la Juve. Per la Nazionale. Per sé.

Foto: sito Juventus