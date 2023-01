Koopmeiners-Hojlund e un super Boga, l’Atalanta la ribalta nel secondo tempo: 2-1 al Bologna

L’Atalanta ribalta tutto nella ripresa: termina 2-1 la sfida del Dall’Ara contro il Bologna. Nel primo tempo i padroni di casa sono passati in vantaggio dopo appena 6′ grazie a Riccardo Orsolini che, da dentro l’area, la piazza nell’angolino lontano. Nella ripresa cambia completamente il ritmo della gara, complice anche l’ingresso in campo di Boga protagonista del secondo tempo con due assist. Il primo per Teun Koopmeners che riceve e spara dai trenta metri, pescando l’angolino alla sinistra di Skorupski. Il secondo, invece, spezzando la linea difensiva emiliana e pescando Hojlund che stoppa perfettamente e, con un tocco sotto deposita in rete il definitivo 2-1. Con questi tre punti gli uomini di Gasperini agganciano la Roma al sesto posto a quota 31 punti. Il Bologna, invece, rimane a quota 19 punti.

Foto: Instagram Atalanta