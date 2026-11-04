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Koopmeiners: “Domani sarà speciale. Mio fratello era più bravo a scuola, in campo vedremo. Loro presseranno forte”

04/11/2026 | 19:34:59

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Teun Koopmeiners presenta la sfida contro l’AZ Alkmaar del fratello Peer. Le parole in conferenza stampa.

Sulla sfida contro suo fratello: “Abbiamo giocato tante partite da piccoli. Domani sarà una partita speciale: ho giocato anche due amichevoli contro di lui ma domani sarà più bella perché è una sfida ufficiale ma sarà ancora più bello se dovessi vincere io. Mio fratello era più bravo di me a scuola, in campo vedremo. Mia mamma ha previsto un 2-2”.

Sul ruolo: “Ho giocato in tanti in ruoli in carriera. Mi sento bene in difesa ma io sono un centrocampista e Spalletti mi ha detto questo. Quanto il mister ha bisogno io posso giocare ovunque”.

Sull’AZ: “Ho detto alla squadra che l’AZ vorrà sempre giocare e presseranno subito per giocare con intensità e dobbiamo stare attenti”.

 

Foto: Instagram Koopmeiners

 

 