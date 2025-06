Koné: “Una fortuna aver avuto Ranieri. Ci ha trasmesso tanto, con lui dall’inizio…”

02/06/2025 | 21:51:21

Il centrocampista della Roma, Manu Koné , ha parlato a Canal Plus, analizzando la stagione giallorossa: “È stata una stagione complicata. Abbiamo cambiato tre allenatori e io, appena arrivato, ho dovuto lottare per trovare spazio in mezzo a tanta concorrenza. Però abbiamo avuto la fortuna di lavorare con Claudio Ranieri: abbiamo dato tutto, siamo orgogliosi di quanto fatto e ora guardiamo con fiducia alla prossima stagione. Con lui dall’inizio sarebbe stata una stagione differente, ma col senno di poi…”