Koné: “Ranieri è un grande allenatore. Abbiamo tutto per risalire”

Il centrocampista della Roma, Koné, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria nel derby.

Queste le sue parole: “Si avevano preparato la partita in questo modo. Abbiamo analizzato la squadra avversaria, punti di forza e punti deboli. Come si metteva sui calci piazzati e sulle riprese. Siamo contenti della vittoria”.

Ti piacerebbe se Ranieri rimanesse anche la prossima stagione? “Sì, perchè no. Grande allenatore lo sta dimostrando. Ha tirato fuori il meglio di questa squadra”.

Ci racconti la tua esultanza? “Si è vero, un’abitudine che mi porto dalla squadra precedente. E’ un modo per dimostrare ai tifosi che sono con loro. Spero ci siano altre occasioni come questa”.

Come l’avete preparata da un punto di vista emotivo? E poi, cosa è successo con Guendouzi? “Sinceramente nessuno mi ha parlato su come approcciare la partita dal punto di vista emotivo. Sapevo che sarebbe stata una partita carica di emozioni. Per Roma sapevo fosse speciale, sapevo a che tipo di partita andassimo incontro. Volevamo vincere per i tifosi, il club e il mister. Guendouzi? Siamo compagni di Nazionale, quello che succede in campo resta sul campo. Sono sicura che ci scambieremo un messaggino e poi ripartiremo da lì”.

Partita di svolta? “Direi che siamo dei competitori a livello individuale e collettivo. Siamo una buona squadra con le carte in regola per risalire la classifica. Una partita alla volta”.

