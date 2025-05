Koné: “Ranieri ci ha dato tanto. Posso migliorare ancora. Champions? Ce la meriteremmo”

03/05/2025 | 15:27:34

A margine della sua intervista a Sky Sport (qui per leggere altri estratti), Manu Koné, centrocampista della Roma, ha parlato anche dell’importanza di mister Ranieri e della lotta Champions.

Queste le sue parole: “Ranieri è un allenatore che rappresenta molto nel mondo del calcio, ha fatto cose importanti a livello internazionale. Per me è un esempio, mi insegna molto in allenamento. Mi ha fatto crescere molto, soprattutto nel posizionamento in campo. Conosce bene le mie qualità e sa che ho ancora tanto altro potenziale. Ranieri sa che posso dare di più. In ogni allenamento mi spinge, in ogni partita mi parla, e poi c’è il vantaggio che sa il francese. Abbiamo bisogno di lui e siamo molto contenti di averlo con noi”.

Sui Friedkin: “I Friedkin hanno molta ambizione, me l’hanno dimostrato fin da quando sono arrivato. La Roma è una squadra che deve giocare in Champions League, che si merita la Champions League. La storia sarà davvero bella se ce la faremo. Abbiamo fatto una grande rimonta, andare in Champions sarebbe meritato. Ora ci restano quattro match”.

Sui suoi idoli: “Ho avuto due giocatori preferiti. Il primo è Pogba, è incredibile ciò che ha fatto alla Juventus e con la Francia, ha rappresentato molto per la nostra nazionale. Era uno dei miei idoli, lui come Yaya Touré. Entrambi hanno fatto delle carriere enormi, ma credo che per le mie qualità e il mio stile di gioco io possa essere paragonato un po’ a loro”.

Foto: Instagram Koné