Koné può riposare: l’ultima assenza risale alla gara con la Sampdoria

Oggi, alle ore 20:45, la Roma affronterà il Monza nel match valido per il 26° turno di Serie A. Una gara molto importante per i giallorossi che, visti i passi falsi di Bologna, Milan, Fiorentina e Lazio, dovranno cercare di portare a casa i tre punti per accorciare le distanze. Nonostante ciò, Ranieri sembrerebbe voler optare per il turnover anche e soprattutto a causa del tour de force al quale andrà incontro la formazione capitolina. Tra i calciatori che potrebbero essere sacrificati c’è Koné. Il francese da quando è arrivato nella Capitale è sempre stato il punto focale del centrocampo e la dimostrazione arriva anche dai numeri. Il 23enne, infatti, è da 13 gare consecutive che viene schierato tra i titolarissimi. La sua ultima assenza, tralasciando quella contro il Venezia per squalifica, risale alla sfida con la Sampdoria.

FOTO: Instagram Koné