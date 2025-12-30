Koné, numeri e prestazioni super alla Roma. E’ un top centrocampista in Europa

30/12/2025 | 14:24:00

Il momento della Roma che può addirittura sognare di inserirsi in una lotta scudetto hanno un nome su tutti: Manu Koné. Prestazioni di altissimo livello, continuità, quantità e qualità al servizio della Roma e della Francia. A Manu Koné mancava soltanto il gol per rendere perfetta una prima parte di stagione già da incorniciare. Il destino ha voluto che arrivasse contro il Genoa di Daniele De Rossi, il suo mentore, con un piattone al 19’ che ha messo subito in discesa una gara durata appena mezz’ora all’Olimpico. Era arrivata addirittura una doppietta, annullata per fallo. Ma conta poco. Manu Koné sta avendo una continuità di rendimento e di prestazioni da top in Europa, un giocatore fondamentale nello schieramento di Gasperini.

Non a caso, appena è sbocciato lui, la Roma è stata la migliore squadra del 2025, con Ranieri prima, poi con Gasperini. Fu proprio De Rossi a indicare Koné come il profilo ideale per il centrocampo giallorosso: dinamismo, forza fisica, intensità, ma anche una tecnica spesso sottovalutata. Qualità che convinsero la Roma a investire 20 milioni di euro per strapparlo al Borussia Mönchengladbach. Ora ne vale almeno il doppio e se dovessero arrivare i gol, la sua condizione da top player è più che scontata. La Roma se lo gode, la Nazionale francese pure, e i top club europei strizzano l’occhio.

Foto: Instagram Roma