Konè: “Non abbiamo battuto l’Inter per fortuna, la Roma è molto forte”

03/05/2025 | 11:08:45

Il centrocampista della Roma Manu Konè ha parlato a Sky Sport, soffermandosi sul momento dei giallorossi. “Noi siamo in un buon momento, non perdiamo da tanto tempo, giochiamo in casa davanti ai nostri tifosi che ci incoraggeranno. Giocheremo come sempre per vincere, siamo in fiducia. Vogliamo una vittoria per guardare verso l’alto della classifica”. Sul successo di settimana scorsa contro l’Inter di Inzaghi: “Quella vittoria ci ha mostrato che alla fine siamo molto forti. Abbiamo avuto un buon stato d’animo. Anche chi era in panchina quando è entrato ha dato il meglio di sé. Abbiamo dimostrato di essere un gruppo solido”.

FOTO: Instagram Konè