Koné: “La Roma ha voluto tenermi e voglio ricambiare la fiducia. Siamo molto ambiziosi”

24/09/2025 | 23:17:15

Manu Koné ha commentato la vittoria della Roma contro il Nizza, le parole a Sky Sport: “Il problema è che nel primo tempo abbiamo fatto tanto possesso palla. All’intervallo, Gasperini ha detto che abbiamo fatto cose buone, che avremo avuto tempo, che avremmo dovuto continuare il possesso palla, fare pressing, ma essere più decisivi nell’ultimo terzo e quello che siamo riusciti a fare nel secondo tempo. E’ da tanto tempo che lavoro per arrivare a questi risultati. La Roma è una società che mi ha voluto tenere anche nell’ultimo mercato e ora voglio ricambiare questa fiducia. Lavoro tanto, non voglio rimanere seduto sugli allori e spesso anche l’allenatore e il commissario tecnico vedono quello che sto facendo con la Roma. Prima dobbiamo qualificarci, però continuo a lavorare per questo. Europa League? Andiamo piano, piano, piano. Non ci interessa dire se siamo favoriti o no, ditelo voi, noi è meglio che rimaniamo umili, lavorare una partita alla volta, prima il campionato, la Coppa, l’Europa League, poi vedremo cosa riusciremo a raccogliere. Siamo molto ambiziosi, vogliamo essere i migliori e spero che ci possa essere una lunga storia da scrivere”.

Foto: Instagram Koné