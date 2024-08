Koné: “La Roma è un grande club, una società storica. Darò tutto. Ringrazio i Friedkin. Mi ispiro a Pogba”

Manu Koné, nuovo centrocampista della Roma, ha rilasciato la sua prima intervista ai microfoni ufficiali del club giallorosso.

Queste le sue parole: “Sono molto contento di essere qui. Sono felice di essere in questo club storico. Non vedo l’ora di incontrare i compagni, lo staff e di vedere lo Stadio Olimpico”.

Cosa ti ha convinto a venire qui? “Il fatto che è un grande club, so che si tratta di una società storica in Italia. Ho parlato molto con l’allenatore e anche lui mi ha convinto, mi ha spiegato cosa significa questo club, visto che anche lui è stato un centrocampista. Mi ha detto che il club ha tante ambizioni, sono felice di essere qui per aiutare la squadra”.

Vuoi ringraziare qualcuno per essere qui? “Voglio ringraziare la famiglia Friedkin, tutta la mia famiglia, i miei agenti e tutti coloro che hanno lavorato per farmi arrivare qui”.

Hai notato l’entusiasmo dei tifosi? “Sono felice per questo, ho visto molti messaggi sui social che mi hanno reso ancora più entusiasta della mia scelta. Non vedo l’ora di vederli allo stadio e farli felici”.

Quando hai deciso di accettare? “La Roma è un grande club, lo conosco da quando ero piccolo. Grandi giocatori sono stati qui e volevo essere parte di questa storia. Ho parlato molto con il tecnico e mi ha conquistato con le sue parole. Ha fiducia in me e mi ha fatto capire che posso aiutare la squadra, è uno degli aspetti principali che mi hanno convinto”.

Qual è la tua caratteristica principale? “Non ne ho una in particolare, cerco di essere un giocatore completo, in grado sia di difendere che di aiutare gli attaccanti. Sono bravo a recuperare palla, a spezzare il pressing avversario e a rompere le linee avversarie”.

Un giocatore a cui ti ispiri? “Il mio modello è Pogba, ha fatto grandi cose in Italia, all’epoca dava spettacolo in Serie A. Quando ero più giovane era il mio idolo”.

Le Olimpiadi? “Esperienza fantastica, abbiamo giocato in casa davanti a una folla enorme. Gara dopo gara siamo arrivati in finale, purtroppo abbiamo perso ma dobbiamo essere fieri di noi. Abbiamo riportato l’argento in Francia”.

Come immagini lo Stadio Olimpico? “Sarà un’esperienza da vivere giorno per giorno, momento per momento. Non ci penso molto, ma so che è un grande stadio, con molti tifosi che amano il calcio e vivono per questo sport. Vogliamo vincere più partite possibili e farli felici”.

