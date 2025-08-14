Koné: la Roma chiede 50 milioni. La strategia dell’Inter e i due esterni per Gasp

14/08/2025 | 19:20:28

Nessuno è incedibile, ma il prezzo deve essere quello giusto. Manu Koné per la Roma ha una valutazione di circa 50 milioni, ci sono conferme – anche francesi – sull’interesse rispetto alle voci circolate nel pomeriggio. Non siamo ancora dentro una trattativa tra club, per il momento la Roma è impegnata a chiudere i due esterni offensivi (Bailey e Sancho), poi valuterà l’eventuale proposta dell’Inter. E Lookman resta lì, appeso da settimane: il cambio di strategia da parte dei nerazzurri sarebbe per certi versi clamoroso, vedremo se i contatti diretti – quando ci saranno – tra Roma e Inter porteranno a un’intesa sulla valutazione del cartellino.

Foto: Instagram Koné