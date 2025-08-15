Il retroscena: Koné, il sondaggio Inter, le “veline” e l’ultima parola solo dei Friedkin

15/08/2025 | 20:05:39

Domanda: l’Inter è interessata a Manu Koné? La risposta è assolutamente sì, in fondo una non notizia. Ma non siamo dentro una trattativa diretta, malgrado la narrazione. Qui le “veline” devono darsi una bella calmata, le trattative non sono sempre e solo una situazione mediatica. E c’è un retroscena da raccontare e che appartiene alle ultime ore come spiegato in un video sul nostro canale YouTube. Alla proprietà della Roma, la famiglia Friedkin, ha dato enormemente fastidio la reazione social sulla possibilità uscita del centrocampista. E ancora di più il fatto che nella narrazione la cessione del centrocampista francese sia stata ritenuta indispensabile per arrivare ai due famosi esterni offensivi. In realtà la Roma si è mossa sui due esterni ancora prima che arrivasse il forte sondaggio dell’Inter su Konè. All proprietà ha dato fastidio l’interpretazione della vicenda, l’Inter di sicuro ha memorizzato che l’ultima parola sulla vicenda sarà dei Friedkin. E fino a quel momento le porte saranno sbarrate…

Foto: Instagram Koné