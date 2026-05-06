Konè: “Il calcio è tutta la mia vita. Il Sassuolo ha lanciato tanti big, questo mi ha portato qui”

06/05/2026 | 22:00:50

Ismael Konè ha concesso un’intervista ai canali ufficiali della Lega: “Il calcio per me è praticamente tutta la mia vita. Mia madre è appassionata di calcio. Mio padre ha giocato a livello professionistico in Costa d’Avorio. È una benedizione essere qui oggi, è un sogno che si avvera. Al Sassuolo mi sento bene, mi hanno dato molto per potermi semplicemente esprimere e dal primo giorno mi sono sentito accolto. Molto bello, non li avevo mai incontrati fuori dallo stadio. Tutti sanno che forse non avremo la fanbase più grande, ma quando sei là fuori li senti. Hanno avuto giocatori che poi sono andati in club più gradi, come Scamacca, Frattesi, Locatelli, Raspadori: lo hanno già fatto molte volte ed è anche questo che mi ha portato qui”.

foto x lega