Koné: “Giochiamo da grande squadra, stiamo migliorando l’intesa tra nuovi e vecchi”

06/12/2025 | 18:00:16

Il centrocampista del Sassuolo, Ismael Koné, è intervenuto a Dazn dopo la vittoria contro la Fiorentina: “Devo fare i complimenti a tutti i miei compagni di squadra, non era una partita semplice ma ci siamo fatti trovare pronti. Settimana dopo settimana stiamo migliorando l’intesa tra vecchi e nuovi calciatori, sappiamo essere compatti in blocco basso ma anche belli da vedere quando c’è da costruire e fare gioco. Ci siamo calati nella mentalità del campionato e giochiamo davvero da grande squadra. Sono felice per il mio gol, ma soprattutto per il risultato”.

foto x sassuolo