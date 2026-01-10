Koné: “Felice per il gol, possiamo fare davvero belle cose”

10/01/2026 | 21:05:25

Manu Koné ha parlato a DAZN dopo Roma-Sassuolo: “Sono contento per il gol, che oggi ha aiutato molto la squadra a vincere. Avevamo bisogno di questa vittoria, anche se sappiamo che il momento non è semplice. Abbiamo giocato bene, abbiamo fatto una buona partita. A livello personale sto ritrovando fiducia: le mie ultime prestazioni non sono state semplici, ma continuerò a lottare. Tutti attraversiamo momenti complicati, però so che presto mostrerò un altro volto. Sta a me continuare a lavorare, lavorare e lavorare per aiutare la squadra. Se continuiamo così, possiamo fare davvero cose molto belle”.

Foto: instagram Kone