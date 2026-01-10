Koné e Soulé, la Roma viene fuori nel finale: 2-0 al Sassuolo

10/01/2026 | 19:58:47

La Roma di Gasperini vince ancora e batte 2-0 il Sassuolo all’Olimpico grazie alle reti nel finale di Koné e Soulé. Dopo la vittoria infrasettimanale di Lecce, i giallorossi passano anche contro il Sassuolo e rilanciano le ambizioni nella corsa per la Champions League. Notte al secondo posto per i capitolini, in attesa di Fiorentina-Milan e Inter-Napoli.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini (87′ Ziolkowski), Hermoso; Celik (87′ Rensch), Pisilli, M. Koné, Tsimikas (62′ Wesley); Soulé (87′ Romano), Dybala; Ferguson (39′ El Shaarawy). All. Gasperini.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani (72′ Vranckx), Matic, I. Koné (83′ Iannoni); Fadera (73′ Cheddira), Pinamonti (83′ Moro), Laurienté (83′ Pierini). All. Grosso.

foto x roma