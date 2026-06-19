Konè dopo l’infortunio: “Ho sentito un grande affetto, questa battaglia è una prova della mia fede”

19/06/2026 | 19:50:31

Il messaggio sui social di Ismael Koné dopo il grave infortunio: “Allah non mi ha mai deluso. Nel corso della mia vita, nemmeno una volta. Quindi perché dovrei dubitare di Lui adesso? Soprattutto sapendo questo. Lui conosce e vede ogni cosa ancora prima che accada. Ha un piano e una visione per ognuno di noi. Questa battaglia è una prova della mia fede in Lui e del mio carattere. E sinceramente sono pronto ad affrontarla, perché Allah non ti darà mai una sfida che non puoi superare, e essere messo alla prova è uno dei doni più grandi che Dio possa concedere. Ho sentito tutto il vostro affetto e il vostro sostegno, e sinceramente vi ringrazio di cuore. Non potete nemmeno immaginare quanto io sia grato a tutti coloro che mi hanno scritto e che mi tengono nelle loro preghiere. Ringrazio Dio per questo, perché non tutti hanno la fortuna di ricevere tanto affetto. Ai miei fratelli canadesi: mentre mi sono trasformato in assistente allenatore per sostenervi dalla panchina, volevo farvi sapere che vi voglio bene dal profondo del cuore e che il nostro legame fraterno significa tutto per me. Quello che avete fatto ieri resterà con me per sempre. Tornerò molto presto e continueremo a creare altri ricordi insieme”.

foto sito sassuolo